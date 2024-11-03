Предприниматель Дотком предрек скорое бегство Зеленского с Украины

Ким Дотком: президент Украины Владимир Зеленский скоро сбежит из страны

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может сбежать из страны. Об этом написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком на своей странице в социальной сети X.

«Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины», — предрек он.

Так предприниматель прокомментировал новую публикацию The New York Times об изменении отношения американских властей к Украине. Согласно изданию, в США все более скептично относятся к возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоять российской армии, которая добивается все больших успехов на фонте.

Ранее в The New York Times обратили внимание на измученный вид Владимира Зеленского после встречи с американскими чиновниками. По мнению издания, это объясняется новыми неудачами ВСУ.