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06:31, 3 ноября 2024Бывший СССР

Предсказана ситуация с отоплением на Украине зимой

Аналитик Юшков: отопительный сезон будет сложным для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Отопительный сезон будет крайне сложным для Украины этой зимой, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Он объяснил, что Россия нанесла серию ударов по объектам электроэнергетики, не все из них удалось восстановить.

«Украина еще не проходила отопительный сезон с таким состоянием энергосистемы, — заметил аналитик. — Россия начала наносить удары по объектам электроэнергетики ровно после окончания отопительного сезона — видимо, имело место политическое решение, призванное избежать гуманитарных вопросов. Были повреждены, в частности, объекты топливной энергетики, где вырабатывались и тепло, и электроэнергия. Безусловно, дефицит будет».

Юшков рассказал, что энергосистема Украины держится на «трех слонах». Первый — это атомные электростанции, которые являются основой энергобаланса и постоянно выдают один и тот же объем энергии. Второй — импорт из Европы, но с началом отопительного сезона в регионе, изменениями погодных условий, поставки могут сократиться.

«Третье — гидростанции, но их не много и они были повреждены. Так что дефицит есть. Будут морозы — у Украинцы начнутся проблемы, — предупредил аналитик. — Но не надо считать, что все замерзнут. Просто чем холоднее, тем более жесткими будут становиться графики подачи энергии. Начнут урезать промышленность, сосредотачиваться на социальных объектах, жилых домах».

Аналитик заключил, что Украина, со сложностями, но сможет пройти отопительный сезон в случае, если Россия не будет наносить новые удары по энергосистеме страны.

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