Раскрыты сроки начала подъема заболеваемости ОРВИ в России

В середине ноября в России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября. Такие сроки в беседе с РИА Новости раскрыл заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

С начала октября, по данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ. Однако примерно через три недели ожидается подъем заболеваемости. «Но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряжённый эпидсезон», — подчеркнул Горелов.

Как правило, второй подъем заболеваемости обычно ожидается в феврале после окончания зимних школьных и студенческих каникул. Для того, чтобы защититься от вирусов, специалист порекомендовал пройти вакцинацию.

Ранее спортивный врач, травматолог Викрам Мерти развеял популярные мифы об ОРВИ. Одними из главных мифов Мерти назвал утверждения о том, что иммунитет можно «повысить» и прививки от гриппа неэффективны.