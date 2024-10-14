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10:27, 14 октября 2024Забота о себе

Врач развеял популярные мифы об ОРВИ

Спортивный врач Мерти рассказал, что стресс негативно влияет на иммунитет

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Спортивный врач, травматолог Викрам Мерти развеял популярные мифы об ОРВИ. Слова врача приводит The Sun.

Одними из главных мифов Мерти назвал утверждения о том, что иммунитет можно повысить и что прививки от гриппа неэффективны. В действительности же, по словам врача, вакцинация поддерживают работу иммунной системы, при этом вакцины обновляются каждый год, чтобы противостоять новым мутациям вируса.

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Доктор добавил, что заблуждением является представление о том, что стресс не оказывает негативного влияния на иммунитет. «Во время стресса организм вырабатывает гормон кортизол. Если стресс длится долго, кортизол вызывает воспаление в организме. В результате иммунная система дает сбой, что делает вас более подверженными инфекциям», — объяснил он.

Мерти также заверил, что витамин С и антибиотики не защищают от простуды. «При вирусах не стоит принимать антибиотики, они действуют только на бактерии», — порекомендовал врач.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов объяснил, почему именно осенью происходит всплеск заболеваемости ОРВИ. Он отметил, что вирусы лучше выживают при низкой температуре.

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      Вера Владзиевская
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