Врач развеял популярные мифы об ОРВИ

Спортивный врач Мерти рассказал, что стресс негативно влияет на иммунитет

Спортивный врач, травматолог Викрам Мерти развеял популярные мифы об ОРВИ. Слова врача приводит The Sun.

Одними из главных мифов Мерти назвал утверждения о том, что иммунитет можно повысить и что прививки от гриппа неэффективны. В действительности же, по словам врача, вакцинация поддерживают работу иммунной системы, при этом вакцины обновляются каждый год, чтобы противостоять новым мутациям вируса.

Доктор добавил, что заблуждением является представление о том, что стресс не оказывает негативного влияния на иммунитет. «Во время стресса организм вырабатывает гормон кортизол. Если стресс длится долго, кортизол вызывает воспаление в организме. В результате иммунная система дает сбой, что делает вас более подверженными инфекциям», — объяснил он.

Мерти также заверил, что витамин С и антибиотики не защищают от простуды. «При вирусах не стоит принимать антибиотики, они действуют только на бактерии», — порекомендовал врач.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов объяснил, почему именно осенью происходит всплеск заболеваемости ОРВИ. Он отметил, что вирусы лучше выживают при низкой температуре.