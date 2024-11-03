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06:04, 3 ноября 2024Россия

Первый политический беженец из США пообещал сделать все для победы России

Первый политический беженец из США Роблес поблагодарил Путина за паспорт России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Джон Роблес, который называет себя первым политическим беженцем из США, поблагодарил российского президента Владимира Путина за паспорт РФ, пишет ТАСС.

Беженец выразил благодарность Путину после получения гражданства. Он пообещал сделать все для победы России. «Я буду верен России и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нашей победе над империей лжи. Победа будет за нами», — отметил Роблес.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД в Московской области вручили Роблесу российский паспорт. Он поклялся соблюдать законы и Конституцию страны, а также уважать ее культуру, историю и традиции.

Указ, согласно которому Путин дал гражданство Роблесу, был опубликован 21 октября.

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