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06:22, 3 ноября 2024Россия

Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Вильфанд заявил об опасной погоде более чем в 10 регионах России с 3 по 5 ноября
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 3 по 5 ноября в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в Поволжье ожидается опасная погода. Его слова приводит ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет наблюдаться сильный ветер 25-30 метров в секунду и осадки. В Поволжье ожидается снег, метель и ветер до 27 метров в секунду.

«В Южном федеральном округе ожидается усиление ветра в воскресенье до 25 метром в секунду, в Ростовской области - до 27 метров в секунду. Все это связано с тем, что европейская территория оказалась в тылу циклона», — объяснил он.

Опасная погода также наступит в Краснодарском крае, в Волгоградской и Астраханской, Курганской и Свердловской областях; на Урале, в Поволжье, в Пермском крае и других регионах страны.

Ранее Вильфанд обещал снег на большей части территории России в ближайшие дни. По мнению метеоролога, потом снежный покров вновь сократится.

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