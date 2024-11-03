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01:20, 3 ноября 2024Экономика

Гидрометцентр пообещал снег на большей части территории России в ближайшие дни

Вильфанд: с 5 ноября 85 процентов территории России будет покрыто снегом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

С 5 ноября 85 процентов территории России будет покрыто снегом, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на большей части территории России будет снег. «С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет в снегу», — пообещал он.

По словам метеоролога, потом снежный покров вновь сократится.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в России предстоящая зима станет трудной для автомобилистов. Зима в столичном регионе, по словам Шувалова, будет теплой, однако ожидаются заметные колебания температуры и давления, а также сильные осадки, гололедица.

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