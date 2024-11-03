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11:25, 3 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил в разбросавшего его тапки спаниеля соседей

В Нижегородской области житель застрелил из винтовки пса, разбросавшего тапки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: cliplab / Shutterstock / Fotodom  

В селе Пермеево Нижегородской области житель выстрелил из пневматической винтовки в соседского спаниеля, который разбросал его тапки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратилась хозяйка собаки. Она рассказала, что животное получило пулевое ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью. Выстрелившим оказался 28-летний сосед потерпевшей. Его задержали.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что собака раскидала его обувь на крыльце дома, а также ела из миски, предназначенной для его собак. Полиция изъяла винтовку. Возбуждено уголовное дело по статье 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники полиции задержали мужчину за расправу над собакой.

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