Стрелявшего по алкомаркетам и собаке россиянина задержали полицейские

В Московской области сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину, который расправился с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в Сергиевом Посаде бородатый мужчина в белой тюбетейке расправился с собакой, а после угрожал оружием прохожим. До этого он успел пострелять по алкомаркетам. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали хулигана. Им оказался 36-летний Денис, который приехал из Красноярского края работать на стройке.
Очевидцы рассказали, что задержанный вел себя неадекватно и кричал что-то о борьбе с нечистью. Нарушитель правопорядка находится в отделе полиции, предварительно, он был пьян.
Ранее сообщалось, что изрезавший людей в российском гипермаркете мужчина употребил наркотики перед нападением.