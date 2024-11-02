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20:59, 2 ноября 2024Силовые структуры

Стрелявшего по алкомаркетам и собаке россиянина задержали полицейские

В Московской области сотрудники полиции задержали мужчину за убийство собаки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Московской области сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину, который расправился с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в Сергиевом Посаде бородатый мужчина в белой тюбетейке расправился с собакой, а после угрожал оружием прохожим. До этого он успел пострелять по алкомаркетам. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали хулигана. Им оказался 36-летний Денис, который приехал из Красноярского края работать на стройке.

Очевидцы рассказали, что задержанный вел себя неадекватно и кричал что-то о борьбе с нечистью. Нарушитель правопорядка находится в отделе полиции, предварительно, он был пьян.

Ранее сообщалось, что изрезавший людей в российском гипермаркете мужчина употребил наркотики перед нападением.

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