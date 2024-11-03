Российские корабли прибыли в Индонезию на первые в истории двухсторонние учения

Корабли Тихоокеанского флота прибыли в индонезийский Танджунг Перак на учения

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в индонезийский порт Танджунг Перак города Сурабая для проведения первых в истории двухсторонних учений. Об этом сообщает РИА Новости.

«В церемонии приветствия кораблей в Сурабае принял участие посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Российские корабли приветствовали представители командования индонезийских ВМС, а местные танцовщицы исполнили традиционный танец», — описали прибытие российских кораблей журналисты.

Отмечается, что в состав российского отряда вошли корветы «Громкий», «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также судно обеспечения «Печенга». Российские и индонезийские военные корабли будут отрабатывать совместное маневрирование, стрельбы и освобождение захваченного пиратами судна в акватории Яванского моря.

Учения, получившие название «Орруда-2024», пройдут 4-8 ноября. Их анонсировали еще в августе.