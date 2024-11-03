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14:56, 3 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по местам хранения техники ВСУ в Сумской области

Лебедев: российская армия нанесла удар по технике ВСУ в Шостке Сумской области
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по местам хранения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шостка на севере Сумской области. Об этом рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его сообщения передает РИА Новости.

«В 3.40 ночи 3 ноября прилетело в город Шостка. Взрыв был мощный, слышно и чувствовалось в центре города... Прилетело в гаражи, где стояли военные пикапы», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Лебедева, удары происходили рядом с селом Хотень рядом с городом Сумы. Здесь целью атаки российской армии являлись четыре единицы гусеничной и три единицы колесной техники ВСУ.

Ранее Сергей Лебедев рассказал о поражении пункта дислокации наемников в Киеве. По его словам в столице Украины в ночь на 2 ноября были слышны пять взрывов.

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