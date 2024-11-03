Стало известно о ловушке для нескольких украинских взводов в ДНР

Группа украинских военных попала в окружение на краснолиманском направлении

Группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). О ловушке стало известно ТАСС из источников в силовых структурах.

По данным агентства, в ловушке оказались до нескольких взводов ВСУ. «Группа противника в окружении в районе села Терны, идет зачистка», — обозначил представитель силовых структур.

Ранее командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным Манул заявлял, что артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поддерживают пехоту, продвигающуюся в направлении Терн в Донбассе. Пехоте, в частности, удалось занять окраины города.