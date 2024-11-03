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19:51, 3 ноября 2024Бывший СССР

Южной части линии обороны в ДНР предрекли обрушение

Guardian: южная часть украинской линии обороны в ДНР близка к обрушению
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Южная часть украинского фронта в Донецкой народной республике (ДНР) близка к обрушению, так как армия России за последнее время начала наступление наиболее быстрыми с начала спецоперации (СВО) темпами. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации газеты, Вооруженные силы (ВС) России в ходе наступления взяли под контроль 500 квадратных километров территории, две трети из которых — в ДНР. На купянском направлении, в частности, российские военные заняли около 40 квадратных километров.

В публикации отмечается, что в Купянске с начала октября ухудшилась ситуация для Вооруженных сил Украины. Украинские военнослужащие в беседах с журналистами газеты рассказали, что у Российской армии превосходство в артиллерии, боевой технике и личном составе.

Ранее депутат Госдумы Владимир Водолацкий сообщал, что армия России вышли на прямую видимость города Купянск в Харьковской области. Жители Купянска, согласно его данным уже покидают город в ожидании скорого прихода Российской армии.

ЖЗЛ
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