Guardian: южная часть украинской линии обороны в ДНР близка к обрушению

Южная часть украинского фронта в Донецкой народной республике (ДНР) близка к обрушению, так как армия России за последнее время начала наступление наиболее быстрыми с начала спецоперации (СВО) темпами. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации газеты, Вооруженные силы (ВС) России в ходе наступления взяли под контроль 500 квадратных километров территории, две трети из которых — в ДНР. На купянском направлении, в частности, российские военные заняли около 40 квадратных километров.

В публикации отмечается, что в Купянске с начала октября ухудшилась ситуация для Вооруженных сил Украины. Украинские военнослужащие в беседах с журналистами газеты рассказали, что у Российской армии превосходство в артиллерии, боевой технике и личном составе.

Ранее депутат Госдумы Владимир Водолацкий сообщал, что армия России вышли на прямую видимость города Купянск в Харьковской области. Жители Купянска, согласно его данным уже покидают город в ожидании скорого прихода Российской армии.