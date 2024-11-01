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08:19, 1 ноября 2024Россия

В Госдуме сообщили о выходе ВС России на прямую видимость Купянска

Депутат Водолацкий: ВС России вышли на прямую видимость Купянска
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России вышли на прямую видимость города Купянск в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«На харьковском направлении мы вышли на прямую видимость Купянска», — сообщил депутат. Он добавил, что руководство города уже покинуло населенный пункт — по его словам, в Купянске не осталось «ни военных командиров, ни гражданской администрации».

Парламентарий также подчеркнул, что жители Купянска уже покидают город в ожидании скорого прихода российской армии.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что подразделения российской армии в ближайшее время возьмут под контроль левобережье Купянска. «Промышленная часть на левобережье Купянска, я думаю, скоро тоже будет очищена, освобождена от нацистов», — предрек чиновник.

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