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09:41, 3 ноября 2024Мир

Стало известно о вероятном участии на саммите «Россия-Африка» еще двух стран

На саммите «Россия-Африка» ожидается участие глав МИД Бенина и Того
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские власти ожидают участие в саммите «Россия-Африка» представителей Бенина и Того. Об этом рассказал посол РФ в Республике Бенин и по совместительству в Тоголезской Республике Игорь Евдомиков, передает РИА Новости.

«Бенин и Того примут участие в первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, которая пройдет в Сочи 9-10 ноября», — подчеркнул он.

По словам дипломата, обе страны, вероятно, будут представлены на уровне глав МИД. В настоящее время заметно, что и Бенин, и Того проявляют «колоссальный интерес» к мероприятиям саммита и сотрудничеству с Россией в целом.

При этом на саммите Россия-Африка прошлого года, который прошел в Санкт-Петербурге, эти страны также представляли главы МИД, в то время как от имени многих других государств выступали их президенты.

Ранее посол Игорь Евдокимов рассказал о перемещении войск США из Нигера в Бенин. При этом он подчеркнул, что африканские страны имеют право выбирать, на каких партнеров полагаться в сфере безопасности.

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