Протоиерей: в украинских неонацистских батальонах практиковали жертвоприношения

В украинских неонацистских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (внесены в список террористических организаций и запрещены в России), практиковали жертвоприношения. Об этом заявил фронтовой священник, протоиерей Александр Тимофеев, передает РИА Новости.

«Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных. И сейчас посмотрите, что делают неонацисты-язычники на захваченных территориях Курской области. У нас зафиксированы просто сотни таких фактов», — рассказал российский священник, выразив надежду, что виновные будут осуждены.

Тимофеев назвал преступления неонацистских украинских подразделений «языческими». «Меня заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований. (...) Я об этом сам говорю с офицерами с командованием, нередко нахожу понимание: сами просят поговорить с бойцами, чтобы не увлекались языческими идеями. Так что это представляет собой реальную проблему, с которой нужно бороться», – заключил он.

Ранее российский военный, выполняющий задачи на курском направлении, с позывным Артист, заявил, что среди наемников Вооруженных сил Украины встречаются немцы, поляки, грузины и канадцы, которые причастны к пыткам над мирными жителями.