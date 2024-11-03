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12:46, 3 ноября 2024Бывший СССР

Священник рассказал о жертвоприношениях в украинских неонацистских батальонах

Протоиерей: в украинских неонацистских батальонах практиковали жертвоприношения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинских неонацистских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (внесены в список террористических организаций и запрещены в России), практиковали жертвоприношения. Об этом заявил фронтовой священник, протоиерей Александр Тимофеев, передает РИА Новости.

«Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных. И сейчас посмотрите, что делают неонацисты-язычники на захваченных территориях Курской области. У нас зафиксированы просто сотни таких фактов», — рассказал российский священник, выразив надежду, что виновные будут осуждены.

Тимофеев назвал преступления неонацистских украинских подразделений «языческими». «Меня заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований. (...) Я об этом сам говорю с офицерами с командованием, нередко нахожу понимание: сами просят поговорить с бойцами, чтобы не увлекались языческими идеями. Так что это представляет собой реальную проблему, с которой нужно бороться», – заключил он.

Ранее российский военный, выполняющий задачи на курском направлении, с позывным Артист, заявил, что среди наемников Вооруженных сил Украины встречаются немцы, поляки, грузины и канадцы, которые причастны к пыткам над мирными жителями.

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