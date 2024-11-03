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15:31, 3 ноября 2024Россия

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Губернатор Смирнов: при атаке ВСУ на Курскую область пострадали три человека
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Курской области пострадали три человека при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Удары по слободе Белая были нанесены дронами. В результате ранения получили три местных жителя, им на месте оказали медицинскую помощь, после чего его госпитализировали в Курскую областную больницу. Также в результате удара были повреждены пять машин и остекление одного магазина.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате детонации взрывного устройства ВСУ один из жителей получил травмы, несовместимые с жизнью.

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