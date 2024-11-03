Три человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Губернатор Смирнов: при атаке ВСУ на Курскую область пострадали три человека

В Курской области пострадали три человека при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Удары по слободе Белая были нанесены дронами. В результате ранения получили три местных жителя, им на месте оказали медицинскую помощь, после чего его госпитализировали в Курскую областную больницу. Также в результате удара были повреждены пять машин и остекление одного магазина.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате детонации взрывного устройства ВСУ один из жителей получил травмы, несовместимые с жизнью.