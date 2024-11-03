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11:59, 3 ноября 2024Мир

В России прокомментировали озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине

Карасин: условия РФ по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Условия России по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы президентом страны Владимиром Путиным, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на озвученное главой МИД Турции Хаканом Фиданом условие справедливого завершение конфликта.

«Заявлений подобного рода делается много разными зарубежными политическими деятелями. Наши условия четко сформулировал президент страны Владимир Владимирович Путин. Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — рассказал Карасин.

Сенатор отметил, что Россия по-прежнему стоит на озвученной президентом позиции.

«Хотя в то же время, конечно, мы не закрыты для разного рода обмена мнениями, переговоров, обсуждения этой темы», — заключил он.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что справедливое разрешение конфликта на Украине должно быть найден в рамках территориальной целостности Украины. Министр подчеркнул, что у Турции «особые отношения с обеими сторонами».

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