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07:48, 3 ноября 2024Мир

В Турции назвали условие справедливого разрешения конфликта на Украине

Фидан: конфликт на Украине нужно урегулировать на основе ее целостности
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Справедливое разрешение конфликта на Украине должно быть найден в рамках территориальной целостности Украины, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hurriyet.

Министр подчеркнул, что у Турции «особые отношения с обеими сторонами». «Обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте, поиски точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются», — сказал он, выразив надежду на новую ситуацию в 2025 году.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военное сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение на фоне заявлений турецкой стороны о готовности содействовать урегулированию конфликта. «К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере», — отметил дипломат, добавив, что турецкое оружие используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нападения на российских военных.

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