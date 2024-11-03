В Турции назвали условие справедливого разрешения конфликта на Украине

Фидан: конфликт на Украине нужно урегулировать на основе ее целостности

Справедливое разрешение конфликта на Украине должно быть найден в рамках территориальной целостности Украины, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Hurriyet.

Министр подчеркнул, что у Турции «особые отношения с обеими сторонами». «Обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте, поиски точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются», — сказал он, выразив надежду на новую ситуацию в 2025 году.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военное сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение на фоне заявлений турецкой стороны о готовности содействовать урегулированию конфликта. «К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере», — отметил дипломат, добавив, что турецкое оружие используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нападения на российских военных.