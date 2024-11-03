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04:29, 3 ноября 2024Экономика

В России предложили проиндексировать ставки утильсбора на сельхозтехнику

В России могут проиндексировать ставки утильсбора на сельхозтехнику в пять раз
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

В России предложили проиндексировать в пять раз ставки утильсбора на сельскохозяйственную технику в 2025 году, а с 2026 по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15 процентов по всем видам техники. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ, пишет ТАСС.

Проект был разработан на основании предложений от отраслевого сообщества и комитета Госдумы по промышленности и торговле. Согласно документу, будут индексироваться коэффициенты утилизационного сбора в отношении отдельных видов сельхозтехники, которая производится в РФ и Белоруссии.

«В 2025 году в пять раз (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 лошадиных сил), а в период с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15 процентов по всем видам техники», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве считают, что изменения не повлияют на стоимость сельхозтехники.

С 1 октября в России повысили утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники.

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