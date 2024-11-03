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01:32, 3 ноября 2024Мир

В Британии заявили о возвращении населения стран Запада в состояние эпохи холодной войны

Аналитик Меркурис: население западных стран возвращается в эпоху холодной войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pixabay

Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что население западных государств возвращается в состояние эпохи холодной войны, большое количество черт которой начинают проявляться ярче. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны», — считает эксперт.

Он отметил, что ситуация в Европе ухудшается, становясь опасной и непредсказуемой, а ее жители впервые за более чем 30 лет вновь начали переживать из-за возможного начала полномасштабной войны на фоне ремилитаризации общества, которую проводят власти западных стран. Меркурис назвал сложившуюся ситуацию геополитической, экономической и социальной катастрофой.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал причину успехов российских военных, ведущих боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО). В отличие от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), они направились защищать Родину добровольно, заявил он.

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