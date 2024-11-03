В Германии рассказали о проведении Россией и Украиной непубличных переговоров

Die Zeit: Россия и Украина ведут непубличные переговоры о взаимных уступках

Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры с целью определения возможных взаимных уступок, сообщает Die Zeit.

По данным немецкого издания, стороны проводят конфиденциальные переговоры на уровне политических советников, которые обсуждают воздержание от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей, а также зерновую сделку и судьбу Крыма. Уточняется, что встречи уже проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах с участием стран G7 и Китая.

Авторы статьи выразили уверенность в том, что в настоящее время вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а когда и как они пройдут.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась о темпах обмена пленными и призвала Украину ускориться в этом вопросе. По словам омбудсмена, более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих отдельных бригад — из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279 солдат.