В Германии выросло число совершаемых украинцами преступлений

Compact: в Германии выросло число преступлений с участием украинских беженцев

В Германии выросло число уголовных преступлений, совершаемых беженцами с Украины и мигрантами. Об этом со ссылкой на отчет Федерального управления криминальной полиции за октябрь сообщает издание Compact.

Утверждается, что в прошлом году количество подозреваемых в совершении преступлений мигрантов выросло на 25,1 процента по сравнению с 2022 годом. При этом наибольшую долю преступников среди мигрантов составили украинцы. На их долю также приходится 33,1 процент всех проживающих в ФРГ беженцев.

Особое внимание в отчете уделяется росту количества изнасилований и домогательств. Отмечается, что в 2023 году мигранты совершили 8800 таких преступлений, что почти на 1300 больше, чем в 2022 году. Большая часть подозреваемых — мигранты из Сирии, Афганистана, Ирака, Украины, Эритреи, Турции, Сомали и Ирана.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европейского союза (ЕС) намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, и тогда часть из них вернется на Украину. По его словам, страны ЕС хотят оставить у себя только трудоустроенных украинцев.

