В Google Maps появились снимки расположения украинских военных систем

СНБО: снимки расположения военных систем ВСУ появились в Google Maps

Снимки расположения украинских военных систем появились в Google Maps. Об этом заявил директор Центра противодействия дезинформации СНБО при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram-канале.

Коваленко не стал уточнять, какие именно системы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были опубликованы. Однако отметил, что обращение в компанию с просьбой срочно удалить материалы осталось неудовлетворенным. «У них выходные. Не до этого», — заявил Коваленко.

Позже он добавил, что с ним связались представители Google и сообщили, что уже начали удалять снимки с расположением военных систем ВСУ.

Ранее Коваленко жаловался на доминирование России в TikTok. По его мнению, Россия успешно использует социальную сеть, чтобы «поставить под сомнение легитимность президентства Владимира Зеленского и подорвать моральный дух» украинцев.