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02:10, 3 ноября 2024Россия

В Госдуме предложили проводить всероссийскую лотерею для новорожденных

Чернышов предложил ежемесячно разыгрывать 10 квартир для новорожденных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить ее на практике», — заявил он. Так, предлагается ежемесячно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

По его словам, участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победители будут торжественно объявляться, а их родители — получать награды. Похожие инициативы уже были реализованы на местном уровне, например, в Ленинградской области и Хабаровске, заявил Чернышов.

По его мнению, такой проект станет мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей, программа привлечет внимание к вопросам рождаемости.

Ранее в России предложили увеличить рождаемость за счет перевода сотрудниц российских компаний на удаленку. По мнению представителей общественного движения «Ветераны России», женщины, работающие в таком режиме, более склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах.

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