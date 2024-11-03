В Раде заявили о тенденции к снижению темпов мобилизации на Украине

Депутат Рады Костенко заявил о снижении темпов мобилизации на Украине

На Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации, отметил депутат Верховной Рады Роман Костенко. Видеофрагмент его заявления приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«В сентябре пошло проседание мобилизации. В общем, идет тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае», — заявил украинский политик.

Он назвал сложившуюся ситуацию большой проблемой, подчеркнув, что у Киева не получится «наверстать упущенное».

Ранее заместитель командира третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин раскритиковал практику создания новых бригад украинских войск, указав на серьезные проблемы из-за неукомплектованности имеющихся. По его словам, среди воюющих бригад сложно обнаружить комплектование даже более 40 процентов.