В России прокомментировали предложение о предельных розничных ценах на продукты

«Интерфакс»: власти РФ не будут вводить предельные розничные цены на продукты

Правительство России не считает нужным вводить предельные розничные цены на продукты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Необходимости в таком нововведении не увидели в Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе России. «Российские власти не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, которые подвержены риску роста стоимости», — говорится в материале.

Вместо этого власти планируют расширить перечень продовольственных товаров, в отношении которых магазины смогут самостоятельно ограничивать наценки. Также правительство намерено координировать информационную политику, касающуюся цен на продукты, чтобы исключить негативные последствия для рынка.

Ранее в России нашли способ сдержать рост цен на сливочное масло. В середине октября средние розничные наценки на этот продукт в стране достигли уровня в 70 процентов.