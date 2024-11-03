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10:55, 3 ноября 2024Экономика

В России прокомментировали предложение о предельных розничных ценах на продукты

«Интерфакс»: власти РФ не будут вводить предельные розничные цены на продукты
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство России не считает нужным вводить предельные розничные цены на продукты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Необходимости в таком нововведении не увидели в Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе России. «Российские власти не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, которые подвержены риску роста стоимости», — говорится в материале.

Вместо этого власти планируют расширить перечень продовольственных товаров, в отношении которых магазины смогут самостоятельно ограничивать наценки. Также правительство намерено координировать информационную политику, касающуюся цен на продукты, чтобы исключить негативные последствия для рынка.

Ранее в России нашли способ сдержать рост цен на сливочное масло. В середине октября средние розничные наценки на этот продукт в стране достигли уровня в 70 процентов.

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