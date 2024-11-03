В России сочли нецелесообразным устанавливать предельные цены на продукты

В правительстве РФ сочли нецелесообразной установку предельных цен на продукты

В правительстве России сочли нецелесообразным устанавливать предельную стоимость на социально значимые продукты для сдерживания роста цен. Об этом пишет «Интерфакс».

Данной позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. Ведомства намерены расширить перечень продовольственных товаров, наценки на которые производителям и торговым сетям рекомендуют ограничивать — например, предлагать персональные скидки для малоимущих россиян.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, а предложение скидок отдельным категориям населения позволит изменить ситуацию и не потребует выделения дополнительного финансирования от государства.

Ранее в России нашли способ сдержать рост цен на сливочное масло — в Евразийскую экономическую комиссию было направлено предложение установить квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла.