«Известия»: в России упростят порядок перевода пенсионных накоплений

Операции с пенсионными накоплениями теперь станут проще — россиянам потребуется подать заявление на перевод средств на портал «Госуслуги», пишут «Известия».

По информации издания, речь идет о переводе накоплений из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и наоборот. На данный момент для перевода накоплений россиянам необходимо лично обратиться в Социальный фонд России.

Изменения окажутся полезными для тех, кто проживает в удаленных районах или имеет ограниченные возможности для личного посещения офисов, отмечают эксперты.

«Для самих граждан процесс подачи и подписания заявления через ЕПГУ должен быть простым и понятным, подобно тому, как это происходит сейчас с другими государственными услугами», — заявили в Минфине.

При этом использование усиленной неквалифицированной электронной подписи не будет представлять серьезных рисков, поскольку это сертифицированный продукт Минцифры России, напомнили в ведомстве.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что самый простой способ самостоятельно увеличить выплаты к моменту выхода на пенсию — заранее открыть и вести банковский вклад. По словам экономиста, должны быть рациональные траты и разумное накопление. Он добавил, что не стоит жить в некомфортных условиях ради будущей пенсии.