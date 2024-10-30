Россиянам перечислили способы самостоятельно увеличить выплаты к пенсии

Экономист Беляев: способ увеличить выплаты к пенсии — вести банковский вклад

Самый простой способ самостоятельно увеличить выплаты к моменту выхода на пенсию — заранее открыть и вести банковский вклад, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Этот и другие способы накопить средства к пенсии экономист перечислил в беседе с «Лентой.ру».

«Самая главная заповедь — это должен быть длительный период. Потому что иначе вам надо отчислять или слишком много, или экономить. Не хватит просто времени для того, чтобы накопить средства, потому что пенсионный период — это длительный период», — посоветовал Беляев.

Также экономист отметил, что должны быть рациональные траты и разумное накопление. Он добавил, что не стоит жить в некомфортных условиях ради будущей пенсии.

Считается, что десять процентов отчислений практически от любого вида доходов, кроме минимального, проходят незаметно для текущего потребления Михаил Беляев экономист

«Самое простое, с чего надо начинать, — это или банковский вклад, или негосударственный пенсионный фонд накоплений. Но я думаю, что лучше выбрать банк. Причем накопления, которые вы определили, должны для вас быть таким же первоочередным платежом, как плата за квартиру, например. То есть вы получаете деньги и отправляете их отдыхать на счет под определенный процент», — рекомендовал Беляев.

Кроме того, специалист посоветовал включать страховой продукт после достижения определенного рубежа в накоплениях на вкладах. Он объяснил, что в случае болезни или несчастного случая человек получит деньги по этой страховке, не нарушая систему накоплений.

«Я не беру специальные продукты: ценные бумаги и так далее. Банковский вклад — это самый простой способ, который не требует хлопот. Кроме того, на мой взгляд, очень разумно присмотреться к софинансированию со стороны государства. Одно другому не мешает. Здесь вы открываете счет, заключаете договор там с пенсионным фондом и начинаете формировать там свою пенсионную подушку», — добавил экономист.

Софинансирование со стороны государства рассчитано на 10 лет. Вы должны вносить туда не меньше двух тысяч рублей ежемесячно. Государство помогает дополнительными взносами в размере максимум три тысячи в месяц. То есть если вы вносите две тысячи, то государство тоже вносит две и так далее. За 10 лет получается дополнительно может накопиться 360 тысяч от государства Михаил Беляев экономист

По мнению Беляева, каждый человек должен позаботиться о своей будущей пенсии и откладывать средства для поддержания привычного уровня жизни.

«Это не значит, что государство не будет вас поддерживать. Но уверяю, когда вы выйдете на пенсию, то любые дополнительные деньги, дополнительные поступления совершенно не помешают», — заключил он.

Ранее стало известно, что в следующем году у россиян появится возможность единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. По данным Министерство труда и социальной защиты РФ, в 2024 году россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если речь идет о сумме, не превышающей 351 тысячу рублей. В 2025 году максимальный размер вырастет на 17 процентов — до 412 тысяч.