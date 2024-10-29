Россияне смогут забрать более 400 тысяч рублей пенсионных накоплений. Когда и как это можно сделать?

Минтруд: россияне смогут получить более 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

Жители России в 2025 году смогут рассчитывать на единоразовую выплату в размере до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. В Минтруде разъяснили, что речь идет о средствах, замороженных в 2014 году.

Выплату можно получить единоразово уже в этом году, если сумма накоплений составит до 351 тысячи рублей.

Россиянам разъяснили, как рассчитывается предельный размер начисления

Для расчета размера разовой выплаты берется ожидаемый период дожития в 2024-м году (условный срок жизни человека после выхода на пенсию) — 22 года (или 264 месяца). Кроме того, необходимо брать во внимание федеральный прожиточный минимум пенсионеров (ПМП) в указанный год (составляет 13,3 тысячи рублей в месяц, 10 процентов от которого составит 1,3 тысячи рублей). Данные показатели необходимо перемножить. Это даст около 351 тысячи рублей, объяснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

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Поскольку в следующем году прожиточный минимум повысится на 15 процентов, а период дожития на 2 процента, увеличится и размер выплаты, который в результате составит 412 тысяч (из расчета, что ПМП повысится до 15,3 тысячи, а срок дожития — до 270 месяцев).

Пенсионные накопления могут быть назначены в нескольких видах

В Минтруде пояснили, что пенсионные накопления могут быть назначены в трех вариантах: в виде единовременной выплаты, в виде срочной выплаты (будут начисляться каждый месяц в течение выбранного периода равными частями), или в виде накопительной пенсии (выплачивается ежемесячно и бессрочно).

Как отметили в ведомстве, превосходящее большинство россиян (98 процентов) выбирают первый вариант. Предполагается, что в следующем году такое перечисление получат около 713 тысяч человек.

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий два года назад

Продлевающий заморозку накопительной части пенсий до конца следующего года закон в декабре 2022-го подписал российский президент Владимир Путин. Согласно указу, в 2025 году устанавливается аналогичный 2014-2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

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Известно, что накопительная пенсия заморожена уже 10 лет. Это означает, что отчисления в накопительную часть выплат в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Власти рассчитывали, что заморозка станет единовременной, но с того времени ее продлевают. До этого граждане могли сами решать, направлять средства на формирование накоплений или передать в страховую часть.

В этом году в РФ изменилась методика расчета и назначения выплат. До июля предельная сумма единовременной выплаты основывалась на пяти процентах от пенсии гражданина, после — на 10 процентах от ПМП.