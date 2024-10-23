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05:59, 23 октября 2024Экономика

В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан. Кого это затронет?

В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Депутаты Государственной думы России предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). С таким предложением выступили члены фракции «Справедливая Россия — За правду», передают «Известия».

Утверждается, что мужчины и женщины, работающие в данной сфере, должны выходить на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. По словам главы фракции Сергея Миронова, аграрная промышленность страны демонстрирует устойчивый рост на фоне западных санкций и решает большое количество масштабных задач.

Государство должно решить вопрос раннего ухода на пенсию для всех тружеников села. В наше непростое время они постоянно работают над созданием продовольственной безопасности нашей страны

Сергей МироновГлава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме

Он также призвал приравнять пенсионные права работников АПК к правам работников органов безопасности, внутренних дел и обороны. Законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в среду, 23 октября.

В Госдуме предложили разрешить досрочный выход отцов-одиночек на пенсию

До этого депутаты Госдумы представили проект закона о праве на досрочное назначение страховой пенсии по старости отцам-одиночкам, воспитывающим трех, четырех, пять и более детей в 62, 61 и 55 лет соответственно. Документ разработали депутаты от фракции ЛДПР.

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Досрочный выход на пенсию планируется разрешить отцам-одиночкам, чей стаж работы превышает 15 лет, а размер пенсионного коэффициента — 30. Для получения пенсии мужчинам будет нужно ухаживать за своими детьми на протяжении как минимум восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя.

По словам депутата Сергея Леонова, целью данного закона является устранение существующего в этом вопросе полового неравенства, при котором женщина, самостоятельно воспитавшая трех и более детей, имеет право на досрочную пенсию, а мужчины в той же ситуации лишены этой возможности.

В России также увеличат пенсии работникам угольной промышленности

С 1 ноября 2024 года в России вырастут пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей, а также россиян старше 80 лет. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, фиксированная часть пенсий россиян старше 80 лет вырастет в два раза и составит 16 269,76 рубля, не считая страховых выплат. Также пенсии увеличатся у летчиков и работников угольной отрасли.

«В этих сферах есть свои корпоративные фонды, куда работодатели складывают дополнительные отчисления. Оттуда четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — происходят доплаты к пенсии у этих категорий работников. Размер очень разный, в зависимости от стажа и объема средств, которые поступают в фонд от работодателя», — рассказал Сафонов.

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      Артём Верейкин
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