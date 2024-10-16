В России сообщили об увеличении пенсий некоторым категориям граждан

Профессор Сафонов: с 1 ноября увеличат пенсии работников угольной промышленности

С 1 ноября 2024 года увеличат пенсии россиян, которые работают в угольной промышленности, а также членов летных экипажей и граждан в возрасте от 80 лет. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, его слова приводит «Москва 24».

По словам эксперта, после роста фиксированная часть пенсии россиян старше 80 составит 16 269,76 рубля. Она увеличится почти вдвое. Помимо этой суммы, пенсионеры будут получать еще и страховые выплаты, которые у каждого отличаются.

Помимо указанной категории, вырастут пенсии и у членов летных экипажей и работников угольной отрасли.

«По закону в этих сферах есть свои корпоративные фонды, куда работодатели складывают дополнительные отчисления. Оттуда четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — происходят доплаты к пенсии у этих категорий работников. Размер очень разный, в зависимости от стажа и объема средств, которые поступают в фонд от работодателя», — рассказал Сафонов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о росте страховых пенсий в России на 7,3 процента с 1 января. Индексацию получат более семи миллионов работающих пенсионеров. Также будут увеличены все социальные гарантии и льготы для семей с детьми.

О скором росте соцвыплат для этих категорий граждан также заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов. Индексацию пенсий в России проведут на уровень инфляции за 2024 год. Согласно подсчетам Минфина, этому будет соответствовать увеличение пенсий работающим и неработающим пожилым гражданам на 7,3 процента. При этом для первой категории рост выплат проиндексируют впервые с 2015 года.