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19:46, 24 октября 2024Экономика

В России проиндексируют пенсии в январе. На это из бюджета выделят более 106 миллиардов рублей

Чирков: пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию с января 2025 года

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

C 1 января 2025 года пенсии россиян будут проиндексированы. Уже с первого месяца нового года граждане будут получать выплаты с учетом индексации. Об этом рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков.

По словам Чиркова, в бюджете Социального фонда есть средства на индексацию пенсий как работающим, так и неработающим пенсионерам. Уже в январе граждане получат проиндексированные пенсии. Пенсионерам, получающим выплаты в начале месяца, деньги будут выплачены в декабре.

«Соответственно уже в январе наши граждане — работающие и неработающие — получат сумму пенсии с учетом индексации. Более того, как вы знаете, у нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации многие выплачены», — сказал Чирков на пленарном заседании Госдумы. Он добавил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января будет выделено более 106 миллиардов рублей.

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

Из-за инфляции с 2025 года вырастут страховые пенсии

Страховые пенсии с 2025 года вырастут на 7,3 процента из-за инфляции, сообщил ранее доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Наряду с этим с 1 февраля Социальный фонд России увеличит выплаты ветеранам, инвалидам и некоторым другим категориям граждан. По словам юриста, на данный момент все суммы предварительные, а размеры индексации могут быть пересмотрены.

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский заявлял, что индексация пенсий на 7,3 процента в январе может разогнать инфляцию. По словам эксперта, у населения в результате индексации окажется больше денег, что заставит торговлю повысить цены и на продукты питания, и на медикаменты. Это, в свою очередь, подстегнет инфляцию в стране.

Скорый рост пенсий в России ранее подтверждал и министр финансов России Антон Силуанов. Глава ведомства напомнил, что индексацию пенсий в России проведут на уровень инфляции за 2024 год.

Также Силуанов заявлял, что в 2025 году средний размер страховой пенсии будет равен примерно 24 тысячам рублей. По его словам, такая сумма возникла благодаря решению об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января на размер фактической инфляции.

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С 1 ноября вырастут пенсии работников угольной промышленности

Уже осенью 2024 года будут проиндексированы пенсии еще одной группы населения. С 1 ноября 2024 года вырастут пенсии работников угольной промышленности, а также членов летных экипажей и граждан в возрасте от 80 лет. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«По закону в этих сферах есть свои корпоративные фонды, куда работодатели складывают дополнительные отчисления. Оттуда четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — происходят доплаты к пенсии у этих категорий работников», — рассказал Сафонов.

По его словам, после индексации фиксированная часть пенсии россиян старше 80 лет увеличится почти вдвое и составит 16 269,76 рубля. Помимо этой суммы, пенсионеры будут получать еще и страховые выплаты, индивидуальные для каждого.

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      Варвара Кошечкина
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