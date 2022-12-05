Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до конца 2025 года

Заморозку накопительной части пенсий россиян продлили еще на год, соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно идее властей, мера должна быть продлена до 2025 года. Согласно указу, в 2025 году устанавливается аналогичный 2014-2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В правительстве считают, что заморозка «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России».

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в накопительную часть выплат в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Власти рассчитывали, что заморозка станет единовременной, однако с того времени ее продлевают. До этого россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.

Этот же закон предусматривает новый порядок приостановления и возобновления государственной службы в России. Ранее депутаты поддержали поправку о приостановке госслужбы в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации. На время приостановления работы сотруднику гарантируют сохранение «замещаемой должности». В документе указано, что запрещено расторгать контракт с государственным служащим по инициативе представителя нанимателя, за исключением расторжения в связи с упразднением государственного органа или в связи с истечением срока действия контракта.

Президент России в конце декабря 2021 года подписал продление закона о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года. Отмечалось, что продление срока уменьшит трансферт из бюджета страны в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.