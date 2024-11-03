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00:46, 3 ноября 2024Россия

В России захотели изменить порядок оформления больничного

Минздрав РФ предложил изменить порядок формирования больничного
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Минздрав России предложил изменить порядок формирования больничного. Медиков хотят обязать передавать врачебной комиссии документы о пациенте, который оформлял лист нетрудоспособности четыре раза за полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исключения составляют случаи ухода за больным членом семьи, реабилитации, лечение при социально значимых заболеваниях или при болезнях, требующих заместительной почечной терапии.

Отмечается, что подобная практика позволит улучшить оказание медицинской помощи трудоспособным гражданам. Полученные данные позволят выявлять заболевания на ранней стадии и проводить профилактику, чтобы сотрудник мог вернуться к профессиональной деятельности.

«Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется в целях определения способности гражданина осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу», — уточнили в Минздраве.

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