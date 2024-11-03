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04:44, 3 ноября 2024Из жизни

В США начался предвыборный скандал из-за белки

AP: в США начался скандал из-за усыпления известной в соцсетях белки Арахис
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В американских СМИ и социальных сетях активно обсуждают изъятие домашней белки Арахис у хозяина и усыпление животного в штате Нью-Йорк, пишет Associated Press (AP).

По данным агентства, хозяин белки Джек Лонго подобрал ее семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Позднее он создал аккаунт Арахиса в социальных сетях, на который подписались более 500 тысяч пользователей.

Однако в среду, 30 октября, белку и жившего у Лонго енота Фреда изъяли сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк. Они сослались на постоянные жалобы насчет незаконного содержания диких животных.

Ситуацию прокомментировал миллиардер Илон Маск, заявив, что «превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту». Он также выразил мнение, что государству не следует вмешиваться в личные дела владельцев животных.

В результате усыпление белки превратилось в новый элемент кампании Дональда Трампа накануне президентских выборов. По словам Маска, республиканец спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал выиграть выборы ради Арахиса.

Ранее Трамп заявил, что США погрузятся в экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, при победе на выборах его соперника Харрис. По его мнению, при действующей администрации инфляция «порвала на куски» сильную экономику страны.

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