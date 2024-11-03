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07:21, 3 ноября 2024Мир

В США оценили подход Трампа в отношениях с Путиным

Политолог Миршаймер заявил о желании Трампа иметь хорошие отношения с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Sputnik / Pool / Reuters

Американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер прокомментировал отношения кандидата в президенты США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу UnHerd.

Миршаймер оценил подход Трампа в отношениях с Путиным и заявил о его желании иметь хорошие отношения с российским президентом. По мнению эксперта, это инстинктивное стремление.

«Трамп давно хотел, чтобы, во-первых, у него были хорошие отношения с Россией и Путиным в частности, во-вторых, положить конец конфликту на Украине и, в-третьих, сократить обязательства США перед Европой», — отметил он.

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