В США оценили подход Трампа в отношениях с Путиным

Политолог Миршаймер заявил о желании Трампа иметь хорошие отношения с Путиным

Американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер прокомментировал отношения кандидата в президенты США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу UnHerd.

Миршаймер оценил подход Трампа в отношениях с Путиным и заявил о его желании иметь хорошие отношения с российским президентом. По мнению эксперта, это инстинктивное стремление.

«Трамп давно хотел, чтобы, во-первых, у него были хорошие отношения с Россией и Путиным в частности, во-вторых, положить конец конфликту на Украине и, в-третьих, сократить обязательства США перед Европой», — отметил он.