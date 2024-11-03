Аналитик NI: Киеву необходимо начать переговоры вместо очередных поставок оружия

Неспособность Украины самостоятельно производить вооружение или эффективно использовать помощь Запада означает, что Киеву нужно активно вести мирные переговоры с Россией. Такое требование выдвинул аналитик журнала National Interest (NI) Харрисон Касс.

«Несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира», — отметил Касс, добавив, что сторонники новых поставок оружия Киеву не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта.

По словам аналитика, ход боевых действий говорит о том, что у Киева нет шансов улучшить свое положение. При этом ни один новый пакет помощи не сможет изменить тяжелую для Украины ситуацию на поле боя, заметил Касс.

«Вместо требований о новых поставках, трат новых денег и пролития новой крови Украина должна выступить за мир», — заключил эксперт.

Ранее опрос украинского Центра Разумкова показал, что значительная часть украинцев настроена на переговоры с Россией из-за усталости от конфликта. Согласно результатам опроса, в сентябре 2024 года доля сторонников немедленных переговоров с Россией выросла до 35 процентов.