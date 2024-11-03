В Великобритании рассказали о миллионных заработках королевской семьи

The Sunday Times: королевская семья зарабатывает миллионы фунтов на недвижимости

Король Великобритании Карл III и принц Уэльский Уильям зарабатывают миллионы фунтов стерлингов на недвижимости в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Об этом пишет издание The Sunday Times со ссылкой на результаты собственного расследования.

По подсчетам издания, королевская семья владеет 5410 участками на территории двух герцогств, которые приносят Карлу III доход в размере 27,4 миллионов фунтов (около 3,4 миллиардов рублей) в год, а для принца Уильяма — 23,6 миллионов фунтов (около трех миллиардов рублей).

При этом у короля и наследного принца подписано специальное соглашение с казначейством, освобождающее их от уплаты налога на корпоративную прибыль. Кроме того, королевская семья взимает плату за право пересекать реки и выгрузку на берег грузов, а также управление школами и благотворительными организациями, рытье могилы, сообщает The Sunday Times.

Ранее король Карл III прекратил финансировать своего младшего брата — принца Эндрю, герцога Йоркского. Считалось, что они составляют около миллиона фунтов стерлингов в год.