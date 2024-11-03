Трижды менявшая пол миллионерша продает последний замок Шотландии. В нем прятались от нацистов короли и спали студенты

У последнего построенного в Шотландии замка непростая судьба. За 117 лет существования Карбисдейл был и «Замком презрения», и убежищем норвежского короля, и молодежным хостелом. После 2014 года Карбисдейл опустел и постепенно ветшал, поскольку средств на его ремонт не было. Спасение пришло лишь в 2022 году: замок приобрела эксцентричная миллиардерша Саманта Кейн, известная тем, что на протяжении жизни трижды меняла пол. Она потратила миллионы фунтов стерлингов на ремонт и даже запланировала построить на прилегающей территории подобие висячих садов Семирамиды. Однако живущие в окрестностях замках горцы отнеслись к новой соседке без энтузиазма. Не выдержав напряженной атмосферы, нелестных слухов и оскорблений, Кейн сдалась. Недавно стало известно, что она ищет для Карбисдейла нового хозяина. Замок выставлен на продажу за пять миллионов фунтов стерлингов. «Лента.ру» выяснила все о непростой судьбе последнего шотландского замка.

Как леди Саманта Кейн приобрела замок и как изменила его

Леди Саманта Кейн родилась в Ираке в 1960 году. В то время ее звали Сэм Хашими, и она была старшим сыном в богатой семье. Мальчик с ранней юности был странным, и родители отправили его подальше от Ирака — в Великобританию. Там Хашими окончил престижный Университет Нортумбрии, а в 80-х быстро построил успешную карьеру. Пользуясь тем, что в Великобритании начался пик нефтяного бума, Хашими основал собственную компанию для посредничества в сделках между британцами и саудитами.

Британское образование и идеальное владение арабским языком сделало его мультимиллионером. Он курировал крупные контракты на постройку отелей, занимался инвестициями и едва не стал главой футбольного клуба. Хашими был лично знаком с многими фигурами из высшего общества того времени, включая, например, принцессу Диану. В 1984 году он женился, в браке у него родились двое сыновей. Он также получил второе образование, став дипломированным адвокатом.

Леди Саманта Кейн Кадр: This Morning / YouTube

В 1997 году Хашими в первый раз стал Самантой. После этого жена порвала с ним все отношения и запретила видеться с сыновьями. У него также появились проблемы с работой и клиентами, от него многие отвернулись.

Неуверенный в правильности своего решения Хашими пробыл женщиной семь лет, а затем вновь стал мужчиной. Он взял новое имя — Чарльз. Однако и этот этап продлился недолго. В 2017 году исчезли и Сэм, и Чарльз, и фамилия Хашими. Вместо них появилась эксцентричная Саманта Кейн, любительница твидовых костюмов и замысловатых шляпок.

В 2022 году она отправилась в путешествие на северо-запад Шотландии. Там в горах она увидела замок Карбисдейл. К тому времени он пришел в сильный упадок и пустовал уже 11 лет. Его выставили на продажу, но никто не хотел покупать бывший хостел: было очевидно, что такая недвижимость потребует значительных инвестиций от нового хозяина. Однако Кейн, узнав историю первой владелицы замка, почувствовала себя очарованной.

Она заплатила продавцу полтора миллиона фунтов — стоимость небольшой лондонской квартиры, стала леди Карбисдейл и приступила к масштабному ремонту

Как выглядит замок Карбисдейл и для кого он был построен

Карбисдейл стоит на холме посреди Шотландского нагорья рядом с небольшим озером. За массивными каменными воротами высится часовая башня. В замке 40 комнат, 365 окон, 17 каминов, 22 резные деревянные вазы для фруктов и четыре изображения герцогов на центральном витраже высотой в три человеческих роста.

Строительство замка началось в 1905 году, и основание для его появления было скандальным по меркам того времени. Карбисдейл строили для Мэри Кэролайн Блэр, герцогини Сазерленд, второй жены Джорджа Гренвилла Уильяма Сазерленда-Левезона-Гоуэра, третьего герцога Сазерленда. Их отношения были похожими на любовный роман.

Замок Карбисдейл Фото: Anthony Round / Wikimedia Commons

24-летняя Мэри Кэролайн Митчелл, дочь директора колледжа в Оксфорде, вышла замуж за бывшего военного. В то время он уже оставил службу и работал управляющим у герцога Сазерленда, одного из самых богатых людей в Великобритании. Герцог был женатым и респектабельным представителем высшего света: к нему в гости захаживала сама королева Виктория.

В какой-то момент между Сазерлендом и Мэри Кэролайн вспыхнул роман. Считается, что она стала его любовницей, когда овдовела. Однако на этот счет существуют разночтения.

Официально причиной смерти ее мужа стал несчастный случай на охоте. Однако ходили слухи, что его убили, или он покончил с собой от отчаяния, когда узнал о неверности жены. Как бы то ни было, почти сразу после его кончины герцог Сазерленд стал повсюду появляться с Мэри Кэролайн. В этот период герцог был все еще женат на матери пятерых своих детей, но через некоторое время овдовел.

Мэри Кэролайн Блэр, первая владелица Карбисдейла Фото: Public Domain / Wikimedia Commons

Он сразу заговорил о свадьбе, однако считалось, что по правилам вдовец должен провести в трауре хотя бы год. Подождать рекомендовала сама королева Виктория. Но герцог проявил своеволие. Через четыре месяца после похорон они сыграли тихую свадьбу в городке Даниндин, штат Флорида, США. Для семьи Сазерленда и его окружения такой шаг стал шоком.

Из-за нарушения правил высшее общество так до конца и не приняло Мэри Кэролайн. А дети и родня герцога открыто ее ненавидели. Сазерленд знал об этом и заранее изменил завещание, в котором оставлял второй жене существенную часть своих владений и состояния.

Овдовев во второй раз в 1892 году, герцогиня Сазерленд осталась один на один с детьми покойного мужа. Конечно, они не признали завещание и стали оспаривать его в суде. Они не хотели оставлять Мэри Кэролайн ни шиллинга. Тяжба была непростой. В какой-то момент в попытке защититься от нападок и сохранить за собой хотя бы часть состояния герцогиня сожгла несколько писем от мужа.

Мэри Кэролайн жестоко наказали — ее отправили в тюрьму на шесть недель. После возвращения за ней признали право претендовать на часть наследства герцога. Четвертый герцог Сазерленд не хотел видеть ее в семейном гнезде и предложил выделить ей сумму для строительства своего дома

Мэри Кэролайн согласилась. В 1905 году она начала возводить замок Карбисдейл, «Замок презрения», которому было суждено стать последним замком, возведенным на территории Шотландии.

Назло пасынку он рос прямо напротив его поместья, так что по дороге оттуда на юг четвертый герцог Сазерленд неизбежно натыкался взглядом на часовую башню Карбисдейла, дома нелюбимой мачехи. При этом из мести вдова не стала помещать на башню часы. Она не хотела подсказывать время тем, кто был бы счастлив лишить ее всего.

Она успела выйти замуж в третий раз, но брак был недолгим. В 1912 Мари Кэролайн скончалась — за пять лет до окончания строительства замка.

По словам новой хозяйки замка Кейн, она иногда чувствует присутствие первой владелицы. Она видит ее образ в полотне «Дама в белом», висящем в бильярдной, и даже слышит по ночам ее шаги.

Я слышала ее однажды... Скрип двери, которая закрылась рядом с моей спальней; это было в самом начале ремонта, и я вспомнила, что в той комнате нет двери. Это герцогиня Сазерленд. Я думаю, она пытается меня подбодрить леди Саманта Кейн владелица замка Карбисдейл

Убежище норвежских королей

Полковник Теодор Сальвесен, богатый шотландский бизнесмен норвежского происхождения, купил замок в 1933 году. Во время Второй мировой войны он предложил замок в качестве безопасного убежища для короля Норвегии Хокона VII и наследного принца Улафа. Королевская семья была вынуждена покинуть страну из-за нацистской оккупации Норвегии.

Король Норвегии Хокон VII Фото: Ernest Rude / Public domain / Wikimedia Commons

В некотором смысле их переезд в Карбисдейл спровоцировал появление нового призрака, который, по словам принцессы Марты Луизы, до сих пор обитает в семейной резиденции норвежских монархов Скаугум.

Пока королевская семья пряталась в Шотландии, их резиденцию занял нацистский генерал Вильгельм Редис. Он считался одним из приближенных к Гитлеру офицеров и был напрямую ответственен за массовую депортацию норвежских евреев в лагеря смерти.

За время службы в Норвегии он поднялся от звания обергруппенфюрера СС и начальника полиции до генерала войск СС. 8 мая 1945 года он покончил с собой, чтобы избежать суда, когда Германия капитулировала перед союзными войсками.

Редиса нашли на диване с простреленной головой в комнате, которая впоследствии стала детской Марты Луизы. Принцесса, уже будучи подростком, не раз жаловалась на то, что ночью на нее смотрит из темноты силуэт какого-то мужчины. Лишь много лет спустя отец открыл ей, что в комнате жил и умер Редис.

Норвежская принцесса Марта Луиза Фото: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Карбисдейл много лет был хостелом

После возвращения Норвежского монарха на родину в 1945 году владелец Карбисдейла передал замок в дар Ассоциации шотландских молодежных хостелов. Хостелу досталось не только здание, но и вся мебель и картины, которые оставались внутри. Уже 2 июня 1945 года он открыл свои двери для гостей. Хостел пользовался огромной популярностью у посетителей и действовал почти 60 лет.

За это время замок оброс историями и призраками. Так, комната 218 стала известна странными происшествиями: туристы слышали по ночам детские голоса, звук волынок, иногда на них из ниоткуда падали капли дождя.

По одному из коридоров якобы бродил расстроенный воин в килте с мечом — по легенде, он пришел с холма Скорби рядом с Карбисдейлом, где 27 апреля 1650 года произошла последняя битва между шотландцами и англичанами, в которой шотландцы были разгромлены

Кроме того, садовники и посетители не раз замечали в замке и окрестностях даму в белом — ту самую леди Блэр.

К несчастью, со временем здание стало требовать все больше внимания — был необходим постоянный дорогостоящий ремонт, а счета стали неподъемными. Не в состоянии оплачивать расходы, в 2011 году хостел прекратил свое существование.

Один из коридоров Карбисдейла Фото: Deez at English Wikipedia / Wikimedia Commons

Амбиции и проигрыш Саманты Кейн

Саманта Кейн буквально спасла замок. Она купила его практически за бесценок, но было понятно, что ремонт обойдется в круглую сумму. Картины замка были на пути в аукционный дом Sotheby's, когда вмешалась Кейн. Она спасла около 13 ящиков с полотнами, которые украсили отремонтированные помещения. Кейн планировала купить антикварную мебель, чтобы целиком обставить ею замок.

Уже завершен первый этап ремонта и реставрации. Далее по плану должно было следовать создание трехуровневого спа-салона, тренажерного зала и панорамного бассейна, каскадом спускающегося к реке Кайл-оф-Сазерленд.

В замке также предполагались кинозал и, конечно, висячие сады, о которых Кейн мечтала с момента покупки. «С ярусами, спускающимися по холму, и протекающей под ними водой, он будет прекрасно смотреться с местной шотландской флорой», — говорила она. В ремонте находились еще 13 комнат с ванными.

Британская аристократия обычно преуменьшает значение вещей, избегает преувеличений. Шик и блеск — это для нас, арабов. А Карбисдейл — это громкое заявление, чрезмерное. Вот что мне в нем нравится. Потому что это действительно я, мне нравится делать заявления. Это мой сказочный замок принцессы леди Саманта Кейн владелица Карбисдейла

У Кейн была цель — снова сделать Карбисдейл величественным, превратить его в самый гламурный частный клуб, сохранив таким образом «последний замок Шотландии» для будущих поколений. Амбиции леди Карбисдейл были безграничны: она желала объединить мир бизнеса, политики и моды и устроить в замке своего рода Давос — ведь «горнолыжные курорты здесь совсем недалеко». В поселке Карбисдейл-Лох планировалась деревня экотуризма.

Леди Карбисдейл хотела потратить на замок мечты десять миллионов фунтов, однако реальная цифра приблизилась к 18 миллионам (2,2 миллиарда рублей). И вот теперь ей, похоже, придется бросить свое детище на полпути к недостижимой победе.

Кейн сообщила о планах избавиться от замка всего через неделю после анонса открытия своего женского «Клуба герцогини» и сообщения о скидках для первых ста участниц. Сейчас он выставлен на продажу всего за пять миллионов фунтов стерлингов (632,2 миллиона рублей).

Но она поклялась: «Я не уйду, пока кто-то, кто разделит мое видение, не позаботится о том, чтобы этот замок любили и лелеяли». Возможно, у замка и его многочисленных призрачных обитателей все еще остается надежда.