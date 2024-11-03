Жительница Горняка рассказала о спасении ребенка от эвакуации на Украину

Жительница Горняка Ирина рассказала о спасении ребенка от эвакуации на Украину

Жительница недавно освобожденного Горняка в Донецкой народной республике (ДНР) Ирина рассказала, что прятала своего ребенка от эвакуации на Украину. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина рассказала о спасении ребенка от эвакуации на Украину и сообщила, что украинская полиция приезжала и принудительно забирала детей.

«Если мама не хотела ехать с ребенком, они забирали детей насильственно у родителей... Нам пришлось ребенка прятать по подвалам. В подвале мы жили три месяца», — призналась она.

Ирина добавила, что после попыток скрыть ребенка ей стали угрожать. Женщину также обвинили в сепаратизме.

В конце октября российские военные заняли населенный пункт Горняк, расположенный к северо-востоку от Курахово. Это крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.