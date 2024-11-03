Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 3 ноября 2024Россия

Жительница Суджи рассказала о вторжении ВСУ в город

Жительница Суджи: горожане прятались в подвалах от солдат ВСУ и молились
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom  

Жителям города Суджи Курской области приходилось прятаться от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвалах многоквартирных домов и молиться. Об этом рассказала РИА Новости эвакуированная горожанка на условиях анонимности.

«Читали "Отче наш" и видели дроны, как летели, горели уже машины, валялись уже трупы на дороге», — описала она эмоциональное состояние жителей Суджи после вторжения ВСУ.

По словам жительницы Суджи, многим горожанам пришлось спуститься в подвал, где спасавшиеся лежали друг на друге. В укрытии они слышали, как по городу наносились удары, часть из которых попадали рядом во дворы. Прятаться от бомбежек нужно было около четырех часов.

Ранее стало известно, что в России осудят двух военнослужащих ВСУ. Они стреляли в мирных жителей и мародерствовали на территории Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина депортировали из Турции за фото женщины в метро. В чем его обвиняют?

      Разведка сообщила о кочующих минометах ВСУ в зоне СВО

      Неймар назвал белорусскую теннисистку королевой

      Жительница Суджи рассказала о вторжении ВСУ в город

      Спасавшихся жителей Курской области вывез помогавший раненому военкору Поддубному мужчина

      В России прокомментировали предложение о предельных розничных ценах на продукты

      Предполагаемый взяткодатель бывшему российскому мэру изобличил других фигурантов дела

      В Ульяновске экстренно сел летевший из Москвы в Ташкент самолет

      Футболист ЦСКА оказался под угрозой длительной дисквалификации после дерби со «Спартаком»

      Израиль сообщил о ликвидации еще двух командиров «Хезболлы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше