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11:33, 4 ноября 2024Мир

Аналитик назвал условие изменения отношения Трампа к Путину

Аналитик Лоу: Трамп станет хуже относиться к Путину из-за поддержки РФ Китаем
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Британский аналитик Джон Лоу, научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне, назвал условие изменения отношения кандидата на пост президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в беседе с CNN.

По словам Лоу, в случае победы на выборах Трамп станет хуже относиться к Путину, если ему расскажут о поддержке РФ Китаем и ключевой роли Китая в продолжении конфликта на Украине. «Когда советники объяснят ему, что происходит на самом деле, и тот факт, что Китай сыграл ключевую роль в поддержании способности России продолжать вести, он может внезапно очень остро почувствовать, что он не так уж хорошо расположен к Путину», — говорит Лоу.

Эксперт заметил, что Россия стремится «ограничить влияние США в международных делах».

Ранее американский политолог и специалист по международным отношениям профессор Джон Миршаймер оценил подход Трампа в отношениях с Путиным и заявил о его желании иметь хорошие отношения с российским президентом. По мнению эксперта, это инстинктивное стремление.

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