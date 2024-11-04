Байден поздравил Санду с победой на выборах президента

Джо Байден поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии

Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Об этом со ссылкой на распространенное Белым домом заявление главы государства сообщает агентство РИА Новости.

Президент США назвал переизбрание Санду историческим моментом. «В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране», — отметил Байден. Он добавил, что переизбрание Санду произошло через две недели после того, как молдаване проголосовали на референдуме за поправку к конституции, которая предполагает вступление страны в Евросоюз.

В своем заявлении лидер Штатов также обвинил Россию в напрасных попытках подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии. Байден убежден, что народ Молдавии демократичным образом выбрал курс, который ориентирован на Европу и демократические ценности.

Ранее в этот же день стало известно, что действующая глава Молдавии Майя Санду победила на президентских выборах с 55,3 процента голосов.