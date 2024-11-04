Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 4 ноября 2024Мир

Байден поздравил Санду с победой на выборах президента

Джо Байден поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Об этом со ссылкой на распространенное Белым домом заявление главы государства сообщает агентство РИА Новости.

Президент США назвал переизбрание Санду историческим моментом. «В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране», — отметил Байден. Он добавил, что переизбрание Санду произошло через две недели после того, как молдаване проголосовали на референдуме за поправку к конституции, которая предполагает вступление страны в Евросоюз.

В своем заявлении лидер Штатов также обвинил Россию в напрасных попытках подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии. Байден убежден, что народ Молдавии демократичным образом выбрал курс, который ориентирован на Европу и демократические ценности.

Ранее в этот же день стало известно, что действующая глава Молдавии Майя Санду победила на президентских выборах с 55,3 процента голосов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена. Почему они не хотят возвращаться на родину?

      В Карелии стая бездомных собак искусала 13-летнюю девочку

      Симоньян назвала помощь участникам СВО обязанностью богатых людей

      Россиянин рассказал о шведском столе в отеле Минска словами «поехал бы ради завтрака»

      Эрнст сравнил Стива Джобса с Адольфом Гитлером

      Volkswagen захотел отобрать у сотрудников-ветеранов премии за выслугу лет

      Стало известно имя нового гендиректора ОАК

      Названы имена потенциальных глав Тамбовской и Ростовской областей

      Кнайсль похвалила уровень безопасности жизни в России

      Медведева рассказала о травле в школе из-за армянской фамилии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше