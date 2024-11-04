Санду победила на выборах президента в Молдавии

ЦИК: Санду победила на выборах президента в Молдавии с 55,3 процента голосов

В Молдавии на выборах президента победу одержала действующая глава республики Майя Санду. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

По результатам обработки 100 процентов протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии, получив 55,33 процента голосов. Ее соперника, бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло, во втором туре поддержали 44,67 процента избирателей.

Ранее сообщалось, что Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков в Молдавии побеждал на выборах с 51,19 процента голосов. Данные подтвердил ЦИК страны.

Как объяснил молдавский политолог Александр Кориненко, одержать победу во втором туре выборов Санду помогли голоса зарубежной диаспоры. По его мнению, это «очень усугубило раскол в молдавском обществе».