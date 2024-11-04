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13:35, 4 ноября 2024Бывший СССР

Молдавский политолог назвал причину победы Санду на президентских выборах

Молдавский политолог Кориненко: Санду выиграла благодаря зарубежной диаспоре
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавский политолог Александр Кориненко назвал голоса зарубежной диаспоры одной из главных причин победы Майи Санду на президентских выборах в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Кориненко, у жителей Молдавии «украли победу», так как Санду выиграла в основном благодаря голосам зарубежной диаспоры. «Внутри страны одержал победу Стояногло. То есть фактически диаспора выбрала себе президента, и это очень усугубило раскол в молдавском обществе, поскольку общество будет расколото еще больше, чем после так называемого еврореферендума», — приводит слова политолога информационное агентство.

Он также уверен, что власть в Молдавии уже находится «в состоянии полураспада», а политическое поле страны ждет глобальное переформатирование. Кориненко отметил, что Стояногло пришел в политику всего несколько месяцев назад и уже добился значительных результатов. Политолог убежден, что Стояногло стал «политиком номер два» в стране и теперь вокруг него начнет объединяться оппозиция.

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Эксперт подчеркнул, что под оппозицией имеет в виду недовольное политикой Санду гражданское общество, а не политических лидеров, у которых, по его мнению, «опять не хватит духа, чтобы объединиться вокруг Стояногло».

Согласно данным ЦИК Молдавии, приведенных РИА Новости, после обработки 99,86 процента всех протоколов Санду набрала 55,36 процента голосов, а ее соперник Александр Стояногло — 44,64 процента. При этом после обработки 100 процентов протоколов внутри страны Стояногло набрал 51,19 процента голосов, в то время как у Санду — 48,81 процента.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал позорной организацию президентских выборов в Молдавии. Он также отметил, что их конечный результат был определен не мнением граждан, проживающих в стране, а голосами из-за рубежа.

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