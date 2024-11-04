В Совфеде назвали позорной организацию президентских выборов в Молдавии

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал позорной организацию выборов в Молдавии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал позорной организацию президентских выборов в Молдавии. Свое мнение он высказал в Telegram.

«Позорная организация выборов в Молдове. Конечный результат определен не в самой стране, а извне. Он определен голосами из-за рубежа, где организаторы заведомо и осознанно создали эксклюзивные возможности для тех, кто поддерживал одного кандидата, и лишили возможности проголосовать тех, кто поддерживал другого», — написал Косачев.

Политик также назвал позорными грядущие «благостные оценки избирательного процесса со стороны Запада». Вице-спикер Совфеда посчитал подобные оценки открытым предательством «демократических ценностей».

3 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. По результатам подсчета 99,7 процента протоколов лидировала баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду. ЦИК сообщил, что за нее было отдано 55,36 процента голосов.

Ранее стало известно, что в Молдавии сотрудники полиции и независимые наблюдатели привели разные данные по зафиксированным в ходе второго тура выборов президента нарушениям. Так, Генеральный инспекторат полиции зарегистрировал около 200 нарушений, в то время как общественная организация Promo-LEX — более тысячи.