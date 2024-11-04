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05:08, 4 ноября 2024Россия

Беспилотники ВСУ убили пять мирных жителей Часова Яра

РИА Новости: БПЛА ВСУ ударили по жителям Часова Яра, пять человек погибли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мирных жителей Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате ударов пять человек погибли, спастись смогли лишь двое. Один из них рассказал, что сначала их обстреливали из минометов и автоматов, а затем их атаковали беспилотники. Жители укрывались в доте, а затем перебежали в блиндаж через дорогу.

«Мы добежали до моста. Спустились через канал и спрятались под плиты. Видимо, нас заметили, опять начали закидывать. Мы с женой перебежали выше и опять под плиту. Нас там не заметили», — поделился собеседник агентства.

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