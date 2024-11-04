Беспилотники ВСУ убили пять мирных жителей Часова Яра

РИА Новости: БПЛА ВСУ ударили по жителям Часова Яра, пять человек погибли

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мирных жителей Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате ударов пять человек погибли, спастись смогли лишь двое. Один из них рассказал, что сначала их обстреливали из минометов и автоматов, а затем их атаковали беспилотники. Жители укрывались в доте, а затем перебежали в блиндаж через дорогу.

«Мы добежали до моста. Спустились через канал и спрятались под плиты. Видимо, нас заметили, опять начали закидывать. Мы с женой перебежали выше и опять под плиту. Нас там не заметили», — поделился собеседник агентства.