В ВСУ заявили о прорыве российских военных в Часов Яр

В ВСУ заявили, что российские военные прорвались на юге Часова Яра

Российские военные прорвались на юге Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Петричак, его цитирует «Страна.ua» в Telegram.

Петричак признал, что российские войска смогли вклиниться в линию обороны ВСУ. По его словам, военнослужащие России воспользовались погодными условиями для осуществления прорыва.

22 октября российский боец заявил, что войска РФ проводят наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра. Военные России пересекли линию канала, являющегося естественным препятствием, разделявшим город на несколько участков, уточнял он. По данным военнослужащего, ВСУ пока контролируют большую часть застройки.